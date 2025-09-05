Павел Зибров рассекретил любимые места для отдыха в Украине и за границей

Павел Зибров

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал о своих любимых местах для отдыха в Украине.

Как выяснилось, лучший "курорт" для звезды — его собственный дом. Зибров отметил, что в собственном дворе имеет настоящий оазис: сад, огород, небольшой пруд и даже овчарку, которая всегда рядом. Рядом — лес, где можно спрятаться от суеты.

"Лучше всего я отдыхаю дома. Есть огород, сад, небольшой пруд, собака, рядом лес — природа вдохновляет и наполняет. Там я действительно могу разгрузиться", — рассказал артист 24 Каналу.

Но не только собственный дом дарит покой певцу. Он признался, что любит путешествия за границу — там чувствуется другой формат отдыха. Зибров добавил, что там никто не отвлекает его, а тем самым не мешает собственным мыслям.

"За границей отдых для меня другой. Там меня никто не знает, никто не отвлекает. Могу спокойно идти по улице, есть мороженое и не думать, принаряжен я или нет. Это тоже своеобразная свобода", — подчеркнул артист.

