Павел Зибров рассекретил новую профессию 27-летней дочери

Народный артист Украины Павел Зибров рассекретил новую профессию своей 27-летней дочери.

В программе "ЖВЛ представляет" артист отметил, что Диана не сидит на месте, а усовершенствует свои умения. В частности, девушка пошла на учебные курсы и овладевает дублированием проектов на украинском языке. Как говорит Павел Зибров, он очень гордится дочерью. В частности, Диана довольно мастерски уже дублирует фильмы, телевизионные программы, мультфильмы. В общем, у дочери Зиброва немало работы, тем не менее ей очень нравится дело, которым она занимается.

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Она работает над собой. Она сейчас уже вторые курсы заканчивает: и дикторские курсы, и курсы переводчиков дубляжа. Представляете? Дубляж! Сейчас она вышла уже на другой, высокий уровень дубляжа. У нее хорошие работы. Я думаю, что это будет, возможно, связано с ее профессией. Она дублирует все: документальные, художественные фильмы, мультики. По-актерски дублирует. Я просто смотрю и горжусь! Она артистка!" – поделился артист.

Отметим, Диана Зиброва окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Дочь исполнителя овладела профессией журналистки. Диана работает со звездным отцом и помогает ему развивать музыкальный бренд. Тем временем артист выплачивает зарплату дочери.

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