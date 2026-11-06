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Категория
Гламур
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Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии народного артиста: сколько получает после 50 лет стажа

Артист во время войны имеет несколько источников дохода.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Павел Зибров

Павел Зибров

Украинский певец Павел Зибров рассказал, сколько получает от государства после почти 50 лет трудового стажа и объяснил, почему продолжает работать даже на пенсии.

В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» артист не стал скрывать своих доходов и признался, что недавно размер его пенсии был пересмотрен в сторону увеличения. В настоящее время исполнитель получает 11 400 гривен. В то же время эти средства — лишь часть его заработка, ведь Зибров продолжает работать в одном из киевских университетов.

Так, уже четыре с половиной года певец возглавляет кафедру эстрадного пения. В учреждении высшего образования он имеет полную ставку, а также получает надбавки за звание народного артиста и профессора.

Павел Зибров

Павел Зибров

«У меня уже больше. Мне подняли. Уже 11 400 грн. Но я до сих пор работаю. Хотя у меня и стажа почти 50 лет. По приглашению Михаила Поплавского я возглавляю кафедру эстрадного пения в университете. Там я уже работаю четыре с половиной года. У меня полная ставка, прибавка за народного артиста, профессора», — поделился звезда в комментарии Анне Севастьяновой.

Несмотря на возможность больше отдыхать, завершать карьеру певец не торопится. По его словам, преподавание доставляет ему удовольствие, а общение с молодым поколением помогает оставаться активным.

«Я работаю, некогда отдыхать, нужно молодежь учить. Я получаю удовольствие, всегда в строю и в настроении. Да и рабочие связочки работают», — добавил Зибров.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КУДЛАЙ зимуватиме в сина, ЗІБРОВ РУБАЄ ДРОВА, а СУМСЬКА дістає газову плитку | Зірковий блекаут

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