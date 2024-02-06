Павел Зибров рассекретил самый дорогой подарок жене за 30 лет брака

Украинский певец Павел Зибров рассекретил, какой самый дорогой подарок делал для жены Марины, с которой он состоит в браке почти 30 лет.

По словам артиста, он сделал возлюбленной ценный презент на юбилей. Исполнитель подарил жене автомобиль. Зибров говорит, что хоть у них и было авто, однако он хотел, чтобы Марина ездила за рулем собственного транспорта.

"Я ей купил на юбилей красную машину, чтобы у нее была своя. Одна машина это хорошо, у меня всегда были большие джипы, а я ей купил свою, женскую", — рассекретил артист на шоу "33 вопроса от Люкс ФМ".

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Также Павел Зибров рассказал, на какие процедуры красоты решился. Певец не делал никаких пластических операций, однако периодически вкалывает ботокс. По словам исполнителя, если бы он этого не делал, то у него уже были бы немалые морщины на лице.

"Операции не делаю, а вот ботокс, безусловно, немного есть. Если этого не делать, я был бы с морщинами сильными. Все-таки у меня уже и немного возраст такой", — признался артист.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии. Также исполнитель признался, как получил статус участника боевых действий.

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