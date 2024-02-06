Павел Зибров рассекретил самый дорогой подарок жене за 30 лет брака

Также артист признался, какие процедуры красоты делает.
Украинский певец Павел Зибров рассекретил, какой самый дорогой подарок делал для жены Марины, с которой он состоит в браке почти 30 лет.
По словам артиста, он сделал возлюбленной ценный презент на юбилей. Исполнитель подарил жене автомобиль. Зибров говорит, что хоть у них и было авто, однако он хотел, чтобы Марина ездила за рулем собственного транспорта.
"Я ей купил на юбилей красную машину, чтобы у нее была своя. Одна машина это хорошо, у меня всегда были большие джипы, а я ей купил свою, женскую", — рассекретил артист на шоу "33 вопроса от Люкс ФМ".
Также Павел Зибров рассказал, на какие процедуры красоты решился. Певец не делал никаких пластических операций, однако периодически вкалывает ботокс. По словам исполнителя, если бы он этого не делал, то у него уже были бы немалые морщины на лице.
"Операции не делаю, а вот ботокс, безусловно, немного есть. Если этого не делать, я был бы с морщинами сильными. Все-таки у меня уже и немного возраст такой", — признался артист.
Напомним, недавно Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии. Также исполнитель признался, как получил статус участника боевых действий.
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