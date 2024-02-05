Павел Зибров рассекретил свою пенсию и как получил статус участника боевых действий

Украинский певец Павел Зибров рассекретил свою пенсию и признался, как получил статус участника боевых действий.

Исполнитель рассказал, что пенсия ему начислялась по выслуге лет. Кроме того, он — Народный артист Украины, поэтому у него есть определенный процент надбавки, также у него есть статус участника боевых действий и грамоты "За заслугу". Но, несмотря на ожидания Зиброва, его пенсия составляет 7,5 тысяч гривен.

Павел Зибров

"Пенсия начисляется по выслуге лет и какие ты взносы вносил в Пенсионный фонд. Для Народных артистов есть надбавка, кажется, 20 процентов. Я — участник боевых действий в Афганистане, Народный артист Украины, есть грамоты "За заслугу". Я думал, что это сложится в кучу, и будет у меня пенсия 50 тысяч. Но пенсия у меня 7500", — признался артист на шоу "33 вопроса от Люкс ФМ".

Кстати, Павел Зибров рассказал, как получил статус участника боевых действий. Это произошло еще тогда, когда Украина была в составе Советского Союза. Зибров, когда проходил срочную службу, ездил с концертами к военным, которые воевали в Афганистане. Исполнитель был в зоне боевых действий, поэтому получил соответствующий статус.

Павел Зибров

"Я был в Афганистане. Когда проходил срочную службу, то мы несколько раз туда ездили с концертами. Приезжаешь и месяц ездишь к военным с выступлениями", — признался артист.

Напомним, ранее певица Оксана Билозир рассказывала о своем статусе участницы боевых действий. Оказывается, артистка тоже ездила с концертами к военным, которые воевали в Афганистане.

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