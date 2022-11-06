Павел Зибров рассказал, что халатный заправщик в Европе испортил ему авто

Авто певца из-за небрежного заправщика прямо посреди трассы сломалось.
Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о досадном инциденте, случившемся с ним в Европе.
Знаменитость ехал на собственном авто давать концерт в Праге. По дороге исполнитель остановился, чтобы заправить горючим машину. Впрочем, заправщик совершил ошибку, и вместо дизеля залил в бак бензин. Из-за халатности работника авто Зибров прямо на трассе сломалось.
"На заправке нас впервые в Европе встретил заправщик (обычно все сами заправляются), переспросил, что нам залить, я ответил, что дизель, и пошел рассчитываться, как обычно. Проехав 10 км почувствовал, что машина начинает тормозить. Съехав на обочину решил проверить, что же произошло. И первая мысль, которая, к сожалению, была верной, — мне залили бензин вместо дизеля!" – поделился артист в своем Instagram.
Эвакуатор не мог забрать автомобиль певца, ведь был выходной день. Впрочем, машину все же отбуксировала до заправки дорожная служба, заметившая артиста благодаря камерам видеонаблюдения.
"Застряли прямо посреди трассы Катовице — Вроцлав. Начали искать номера эвакуатора, звонить всем, но в Европе в выходные дни вечером сложно было что-то найти. Уже темнело. Через минут 20 благодаря камерам дорожного движения нас заметила дорожная служба и буксиром оттащила до ближайшей заправки за пару километров", – рассказал артист.
На заправке артист встретил украинских дальнобойщиков, которые помогли ему ремонтировать авто.
"У заправки мы случайно встретили наших украинцев, дальнобойщиков из Закарпатья, которые узнали меня и сразу предложили помощь! Помогли — слили бак, прочистили, залили, все назад поставили, проверили, и мы смогли спокойно ехать дальше", — поделился музыкант.
Зибров рассказал, что из-за халатности заправщика он потерял шесть часов времени и немало нервов. Певец советует всегда проверять, что работники заправки заливают в бак и быть особенно внимательным на дороге.
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