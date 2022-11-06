Павел Зибров рассказал, что халатный заправщик в Европе испортил ему авто

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о досадном инциденте, случившемся с ним в Европе.

Знаменитость ехал на собственном авто давать концерт в Праге. По дороге исполнитель остановился, чтобы заправить горючим машину. Впрочем, заправщик совершил ошибку, и вместо дизеля залил в бак бензин. Из-за халатности работника авто Зибров прямо на трассе сломалось.

"На заправке нас впервые в Европе встретил заправщик (обычно все сами заправляются), переспросил, что нам залить, я ответил, что дизель, и пошел рассчитываться, как обычно. Проехав 10 км почувствовал, что машина начинает тормозить. Съехав на обочину решил проверить, что же произошло. И первая мысль, которая, к сожалению, была верной, — мне залили бензин вместо дизеля!" – поделился артист в своем Instagram.

Эвакуатор не мог забрать автомобиль певца, ведь был выходной день. Впрочем, машину все же отбуксировала до заправки дорожная служба, заметившая артиста благодаря камерам видеонаблюдения.

Авто Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Застряли прямо посреди трассы Катовице — Вроцлав. Начали искать номера эвакуатора, звонить всем, но в Европе в выходные дни вечером сложно было что-то найти. Уже темнело. Через минут 20 благодаря камерам дорожного движения нас заметила дорожная служба и буксиром оттащила до ближайшей заправки за пару километров", – рассказал артист.

На заправке артист встретил украинских дальнобойщиков, которые помогли ему ремонтировать авто.

Павел Зибров с дальнобойщиками / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"У заправки мы случайно встретили наших украинцев, дальнобойщиков из Закарпатья, которые узнали меня и сразу предложили помощь! Помогли — слили бак, прочистили, залили, все назад поставили, проверили, и мы смогли спокойно ехать дальше", — поделился музыкант.

Дальнобойщики ремонтируют авто Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Зибров рассказал, что из-за халатности заправщика он потерял шесть часов времени и немало нервов. Певец советует всегда проверять, что работники заправки заливают в бак и быть особенно внимательным на дороге.

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