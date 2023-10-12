Павел Зибров рассказал, как Нина Матвиенко исцелила его в 26 лет: "Делала обряд надо мной"

Украинский певец Павел Зибров поделился воспоминаниями о легендарной Нине Матвиенко, которую провели в последний путь 11 октября.

По словам Павла Николаевича, когда ему было 26 лет, он жил с Ниной Митрофановной в одном доме. Тогда он заболел и отправился в аптеку за лекарствами. По дороге он встретил Матвиенко, которая предложила вылечить его "своими методами":

"Имел очень высокую температуру, не мог ничем сбить. Встретил Нину Митрофановну. Говорит мне: "Ты выглядишь плохо. Полечу своим методом. Через минут десять зайду". Пришла. Сделала какие-то примочки, вытерла меня, зажгла свечу в моей квартире, заварила травы, сказала это выпить. Долго молилась, совершала какой-то обряд надо мной – я заснул. Проснулся утром – у меня температура 36,6. Она меня исцелила. Так я впервые познакомился с легендой. Вот что-то такое у нее было от целителей – точно чем-то владела", – рассказал Зибров, пишет "Обозреватель".

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также Павел Николаевич поделился, что, несмотря на свой звездный статус тогда, Нина Матвиенко со всеми вела себя очень просто. Зибров поделился, что легендарная певица не знала, что такое "райдер":

"Мы много ездили с концертами по Советскому Союзу – а это поезда, гостиницы, автобусы. Часто общались, и ни разу не слышал, что она устала. Последний год – это были благотворительные концерты для военных. Знаете, она не знала, что такое "райдер". Смеялась: "Звездочки наши пишут на двух-трех страницах, что должны подать из еды, куда окна в отеле должны "смотреть", какой водитель встретить. Что это они пишут, Павлик?". Меня так называла только мама и вот Нина Митрофановна. Я считаю, что она звезда планетарного масштаба", – сказал исполнитель.

Напомним, что Нина Матвиенко умерла 8 октября, 10 октября ей должно было исполниться 76 лет. В последний путь легенду провели в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины в Киеве. Проститься со звездой собралось немало желающих – очередь в филармонию протянулась до улицы Грушевского.

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