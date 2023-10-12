Павел Зибров рассказал, как Нина Матвиенко исцелила его в 26 лет: "Делала обряд надо мной"

Артист поделился воспоминаниями о легендарной певице.
Украинский певец Павел Зибров поделился воспоминаниями о легендарной Нине Матвиенко, которую провели в последний путь 11 октября.
По словам Павла Николаевича, когда ему было 26 лет, он жил с Ниной Митрофановной в одном доме. Тогда он заболел и отправился в аптеку за лекарствами. По дороге он встретил Матвиенко, которая предложила вылечить его "своими методами":
"Имел очень высокую температуру, не мог ничем сбить. Встретил Нину Митрофановну. Говорит мне: "Ты выглядишь плохо. Полечу своим методом. Через минут десять зайду". Пришла. Сделала какие-то примочки, вытерла меня, зажгла свечу в моей квартире, заварила травы, сказала это выпить. Долго молилась, совершала какой-то обряд надо мной – я заснул. Проснулся утром – у меня температура 36,6. Она меня исцелила. Так я впервые познакомился с легендой. Вот что-то такое у нее было от целителей – точно чем-то владела", – рассказал Зибров, пишет "Обозреватель".
Также Павел Николаевич поделился, что, несмотря на свой звездный статус тогда, Нина Матвиенко со всеми вела себя очень просто. Зибров поделился, что легендарная певица не знала, что такое "райдер":
"Мы много ездили с концертами по Советскому Союзу – а это поезда, гостиницы, автобусы. Часто общались, и ни разу не слышал, что она устала. Последний год – это были благотворительные концерты для военных. Знаете, она не знала, что такое "райдер". Смеялась: "Звездочки наши пишут на двух-трех страницах, что должны подать из еды, куда окна в отеле должны "смотреть", какой водитель встретить. Что это они пишут, Павлик?". Меня так называла только мама и вот Нина Митрофановна. Я считаю, что она звезда планетарного масштаба", – сказал исполнитель.
Напомним, что Нина Матвиенко умерла 8 октября, 10 октября ей должно было исполниться 76 лет. В последний путь легенду провели в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины в Киеве. Проститься со звездой собралось немало желающих – очередь в филармонию протянулась до улицы Грушевского.
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