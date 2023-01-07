Павел Зибров рассказал, как оккупанты жили в доме Ирины Билык: "Надевали ее наряды, танцевали"

Певец Павел Зибров рассказал, что российские кафиры натворили в дома его коллеги, певицы Ирины Билык.

Во время оккупации Киевщины в загородное имение артистки ворвались солдаты России. Как поделилась Билык с Зибровым, захватчики сокрушили почти все его жилище, а все, что могла сделать певица это смотреть на это через камеры видеонаблюдения.

"Она в камеры дистанционно смотрела, что у нее бурят живут, целый взвод. Все там раскурочили, все, что можно взорвали. Она смотрела, как они там надевали ее наряды, на стол забирались и танцевали. Что-то избили. У нее бассейн такой небольшой., они там постирушки делали, напомнили", — рассказал Зибров в интервью Григорию Решетнику.

Ирина Билык в своем доме / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Впрочем, как говорит Зибров, главное, что сейчас вооруженные силы освобождают территории от оккупантов, а все остальное можно отстроить.

"Отстроим все. Сейчас народ говорит лозунг: "Нет света, нет воды, но нет москалей!", — добавил певец.

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