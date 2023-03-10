Павел Зибров рассказал, как родственники из России хотели его "спасти" и как Поплавский выручил во время войны

Артист поделился, как и за что живет с семьей во время полномасштабной войны.

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, за счет чего живет с семьей во время полномасштабной войны.

В интервью Олесе Бацман Зибров поделился, что они живут "неплохо". Несмотря на то, что певец дает только благотворительные концерты, а его театр песни пока не работает, по словам исполнителя, у них с семьей есть определенное состояние, которое они собрали до полномасштабной войны.

Также Павел Николаевич признался, что его выручило то, что во время войны Михаил Поплавский пригласил его возглавить кафедру эстрадного искусства в Киевском национальном университете культуры и искусств.

"Есть какое-то состояние, которое слава богу, было. Я еще преподаю. Пошел с 1 сентября к Михаилу Михайловичу Поплавскому. Он меня попросил, говорит: "Паша, возглавь кафедру эстрадного искусства пения". Я принял его предложение. И я счастлив. Я сначала думал, нет, я не хочу. Я 15 лет преподавал, потом у меня 7 лет был перерыв. Это такая ответственность. Поплавский говорит, дай Марину (жена Зиброва – прим.ред.): "Марина, это будет тебе на коммуналку. Это будет зарплата на коммуналку". И вы знаете, выручает", – признался Зибров.

Павел Зибров с женой и дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Кроме того, вспомнил артист, как в начале полномасштабной войны его родственники из России предлагали приют ему и его семье:

"У меня родственники в Воронежской, Курской, Липецкой областях по папиной линии, у нас родственники и в Севастополе живут. Там через несколько дней звонили, говорили, если у вас такая тяжелая обстановка, мы готовы вас принять, приезжайте. Потому что у вас там опасность, у вас там бандеровцы захватили власть, фашисты, давайте к нам, мы все-таки родня. Ясно, что мы их послали. После этого мы не общались. Если к ним дойдет, что натворил Путин, их власть и их народ, тогда будем разговаривать. Пока что, это бетонная стена", — прокомментировал Павел Николаевич.

Отметим, что кроме благотворительных концертов Павел Зибров также выступает перед ранеными бойцами в госпиталях. Так, в январе артист приехал поддержать раненых украинских защитников в одном из госпиталей и спел для них.

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