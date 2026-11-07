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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Павел Зибров рассказал о рабочих спорах с дочерью, которой платит зарплату: из-за чего они ссорятся

Певец объяснил, каким методом они преодолевают разногласия.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Павел Зибров с дочерью

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об особенностях работы с дочерью Дианой, которая уже несколько лет занимается его концертной деятельностью.

Как известно, Диана давно стала не просто помощницей звездного отца, а полноценной участницей его команды и менеджером. В рабочих вопросах девушка может быть достаточно требовательна к Павлу Николаевичу и не боится возражать ему. Сам певец относится к этому с юмором и признает: иногда дочь может изрядно его отругать.

«Она меня иногда строит так, что заворачивается рубашка. Бывает такое. Но все по делу, конечно. Мы спорим», — с улыбкой рассказал ЗИБРОВ BLIK.ua.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

По словам исполнителя, разногласия в основном возникают из-за разного взгляда на творчество и рабочие процессы. Павел опирается на собственный многолетний опыт, в то время как Диана лучше чувствует тенденции, актуальные для младшей аудитории. Поэтому отец и дочь иногда по-разному оценивают идеи и предлагают собственные решения.

«Молодежь с опытным взрослым дядей начинает спорить. Я говорю: нет, по моему опыту, по моей жизненной высоте это должно быть так. А она говорит: нет, так уж немодно, так уж не надо. Вот такие терки у нас бывают довольно часто — и это нормально. Самое главное — переспать с этим. А к утру уже находим золотую середину», — поделился артист.

К слову Диана получает зарплату за свою работу в команде отца. Ранее сообщалось, что ее вознаграждение составило 20% от доходов певца. Сейчас Зибров не разглашает конкретную сумму, однако уверяет, что дочь имеет хорошие проценты.

Напомним, недавно Павлу Зиброву повысили пенсию — артист назвал точную сумму и на чем еще зарабатывает во время войны.

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