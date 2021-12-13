Павел Зибров рассказал о роскошной свадьбе 24-летней дочери

Диана планирует выйти замуж в 2022 году.

Дочь известного украинского певца Павла Зиброва, его пиар-директор Диана уже более пяти лет встречается с бизнесменом Андреем Ищенко.

Еще три года назад он сделал предложение 24-летней любимой. Впрочем, тогда Диана заявила, что еще не готова. Сейчас же звездный отец красавицы рассказал, что пара планирует обручиться на следующий год и устроить пышный праздник.

Диана Зиброва с женихом / facebook.com/shansovik

"У нас два года пандемия. Мы только наметили – оборвалось, красная зона – оборвалось. Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие кольца – это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу творческих людей выросла", – рассекретил знаменитость каналу "Украина".

Диана Зиброва с женихом / facebook.com/shansovik

Кроме того, Зибров поделился, что семья планирует устроить не менее громкое празднование юбилея дочери. В феврале ей исполнится двадцать пять.

"И родители, и друзья, и сотрудники будут поздравлять. Диана в шоу-бизнес уже влилась, она мой пиар-директор, а когда надо – то и парикмахерша, и визажистка, и SMM-специалистка. Не буду говорить, что там планируем пригласить 100 человек. Нет, главное не количество, а качество", – поделился певец.

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