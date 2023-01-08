Павел Зибров рассказал о зарплате, которую платит дочери Диане: "Все по-честному"

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о совместной работе вместе с дочерью.

В частности, Диана помогает отцу с творческой деятельностью. По словам певца, его дочь выполняет работу вместо семи специалистов. Поэтому Зибров честно платит Диане зарплату.

"У нее семь специальностей. Она и визажист, соцсети она ведет. Она работает 24 часа в сутки. Я понимаю, что так, как она отдает отцу и нашему делу, — не отдастся никто. Она получает зарплату у папы. У нас все по-честном. А что она должна работать за баранку?" – рассказал Зибров в интервью "Як ти?".

Павел Зибров с дочерью

Также музыкант поделился, что Диана осовременила его творчество. Теперь на концерты Зиброва приходит немало молодежи. По словам артиста, он и сам не мог представить, что такое когда-нибудь будет.

"Дело в том, что Марина со мной 28 лет работает. Павел Зибров без Марины никто, но Павел Зибров три-четыре года назад изменился. Совсем другой репертуар у меня. На моих концертах молодежь. И это благодаря Дианке", — прокомментировал исполнитель.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, как российские оккупанты жили в доме певицы Ирины Билык. Российские военные разбили почти все жилье исполнительницы.

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