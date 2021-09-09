Павел Зибров рассказал о знакомстве с женой и как она его делила с подругой

Павел Зибров рассказал о знакомстве с женой и как она его делила с подругой

Певец уже 27 лет живет в счастливом браке.

Украинский певец Павел Зибров, который ранее рассказал о сыне от первого брака, вспомнил свою встречу со второй женой Мариной.

Артист, который уже 27 лет живет в счастливом браке, признался, что судьбоносная встреча состоялась на одном из мероприятий, куда его пригласили выступить, говорится в программе "DOROTYE".

"Несколько песен меня попросил спеть союз предпринимателей Украины, это было в Киеве. Я ждал своего выступления на заднем ряду. Подошел, смотрю, место свободное. Смотрю, рядом девочка такая сидит. Блондинка, красивая, модная. Юбочка короткая, костюм у нее такой был. Ножки красивые. Улыбается, грудная клетка такая наполненная. Красивая и запах французских парфюм, в то время это был показатель", — рассказал о встрече с возлюбленной Зибров.

Павел Зибров с женой Мариной / instagram.com/pavlo_zibrov

Однако тогда молодые люди поулыбались друг другу и все. После выступления Зиброва пригласили на фуршет, где он снова увидел Марину:

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"Я выступил, пришел на фуршет к генеральному, а она на фуршете. Я говорю: "О, вы тоже здесь?". Она: "Да, я советник внешнеэкономических вопросов". И с подружкой они мне все глаза ... Подружка, Ира, пышногрудая такая, украиночка. Они вдвоем меня клеили и кто кого переклеит", — признался исполнитель.

Зибров вручил Марине календарик, где указал свой номер телефона. Девушка не заставила долго ждать своего звонка. Через два дня она ему перезвонила и пригласила в гости на выходные. Марина пообещала, что они с подругой Ириной приготовят вкусную курицу. За это попросили певца взять с собой гитару:

"Несколько романсов спел и вышел на перекур. А потом захожу, спрашиваю: "А где Ира?". А она говорит: "Не знаю, наверное ушла" и все. И до утра я пел романсы", — вспомнил Павел Николаевич.

Павел Зибров с дочерью Дианой

Тогда артист жил в небольшой комнате на Новобеличах, в тот момент, когда у Марины была двухкомнатная квартира в центре города. Она жила с сыном Сашей от первого брака, которому тогда было 11 лет. Год Зибров ездил к любимой в гости.

"И потом через год Марина мне говорит: "Паша, хватит туда сюда ходить. Ты определяйся как-то. Или, овн чемодан, и на Новобеличи свои", — вспомнил Зибров.

Павел Зибров на свадьбе с любимой Мариной

Певец поделился, что после первого мучительного брака он боялся жениться. Однако договорился в ЗАГСе и их довольно быстро расписали. День росписи состоялся в день рождения Марины.

Павел Зибров с женой и дочкой Дианой

Напомним, что в августе 2019-го Павел и Марина Зибровы во второй раз обменялись обетами. Церемонию устроили на 60-летний юбилей жены.

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