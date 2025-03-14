Павел Зибров растрогал важным обещанием маме перед ее смертью: "Благодарю ее за это"

Народный артист Украины Павел Зибров растрогал особой историей о маме.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Павел Николаевич вспомнил последний день из жизни его мамы, которой не стало 23 года назад. По словам артиста, перед смертью он пообещал ей полностью бросить курить после прошлых неудачных попыток.

"Мама ушла из жизни в 2002 году. И я ей очень благодарен, что я бросил курить. Я курил из интерната еще, в армии. Потом обещал, что брошу, когда у меня дочь родится. Ну бросил курить, а оно меня крутило-вертело. Я на концертах нервный, мне не пишутся песни – начал снова курить. И врач сказал проститься с мамой, у нее был рак. И она в сознании говорит: "Павлик, я тебя очень прошу, брось курить". Я смотрел ей в глаза и сказал: "Хорошо, мама, брошу". И я благодарю ее за это", - поделился исполнитель.

Павел Зибров с братом Владимиром / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

К слову, уже сейчас Зибров радуется, что мама успела застать успех его и брата. В частности, она побывала на концертах и увидела своими глазами, как ее сыновей уважают на публике.

"Она хотела, чтобы будущее у нас было более счастливое, чем мы бы остались в деревне. И мы добились, и мама счастлива. И мне приятно, что мама застала расцвет и брата моего, Володи, и расцвет меньшего Павла. Она была на моих концертах во Дворце культуры "Украина", сидела в зале, ей цветы приносили Юрий Рыбчинский, Андрей Демиденко. Рядом такие звезды. И эти мои коллеги поют мои песни. И когда она умирала, говорила, что теперь может спокойно умереть", - вспомнил знаменитость.

Напомним, недавно Павел Зибров ратсрогал историей дружбы с Назарием Яремчуком и каким был их последний концерт вместе.

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