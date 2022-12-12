Павел Зибров развеселил Сеть своей версией вирусного танца Уэнсдэй из одноименного сериала.

Артист тоже не отстает от трендов.
Певец Павел Зибров повторил вирусный танец Уэнсдэй из нашумевшего одноименного сериала от Netflix.
65-летний артист тоже активно ведет свой аккаунт в TikTok, поэтому не мог обойти вниманием новый тренд. Зибров записал свою версию танца в патриотической футболке с "живой рукой" по имени Рич на голове.
@pavlo_zibrov_ Как вам моя версия Wednesday? #wednesday #павловибров #wednesdayaddams ♬ original sound — heyy
"Как вам моя версия Wednesday?", – поинтересовался под видео Зибров.
Ролик от певца очень развеселил его поклонников в Сети. Фаны Зиброва решили, что это одна из лучших версий ремейка знаменитого танца Уэнсдэй Аддамс.
- Это самая лучшая версия! Вы молодец!
- Павел Николаевич, вот вы дали жару!
- Не хватает еще Михаила Поплавского!
- Закрываем тренд, лучше не будет!
Напомним, что танец Уэнсдэй стал вирусным среди пользователей Сети. Свою версию тренда также станцевала певица Оля Полякова в мини-платье с косичками.
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