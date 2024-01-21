Павел Зибров с хвостиком на голове смешно отреагировал на хейт: "Павлин без хвоста"

Артист зажег танцами под песню Нади Дорофеевой.
Украинский певец Павел Зибров насмешил поклонников своей реакцией на хейт.
В своем фотоблоге артист предстал в оригинальном ролике под песню Нади Дорофеевой "Хай пишуть", в строчках которой говорится о хейте. Так, 66-летний Павел Зибров поразил своими зажигательными движениями в то время, как на экране появляются скриншоты самых популярных негативных комментариев, где пользователи упрекают его за возраст, красоту и голос. Судя по забавным движениям, певца не задевают оскорбления. Более того, знаменитость даже показал фигу на один из таких комментариев.
Для съемок Павел Николаевич завязал на голове хвостик и предстал в своем загородном доме.
"Привет всем хейтерам!", – написал звезда.
В свою очередь, Павла Николаевича поддержало немало звездных коллег в комментариях. А Надя Дорофеева сделала репост ролика артиста к себе на страницу.
- "Суперское видео! Обожаю ваш юмор и талант, а на пр*д*рков не обращайте внимание" – Анна Саливанчук
- "Павел Николаевич, Вы – огонь!" – певица Мята
- "Талантливый, харизматичный, лучший! А песни – это любовь" – блогер Мила Кузнецова
- "Обожаю! Фейерверк, харизма и напалм" – ведущая Елена-Христина Лебедь
Напомним, недавно Павел Зибров появился в клипе своего товарища, певца Гарика Кричевского, который перевел свой хит "Киевляночка" на украинский.
Читайте также:
- Жена Виталия Билоножко впервые объяснила, почему ее муж последние 5 лет избегал публичности
- Камалия приехала на родину своего экс-мужа и рассказала, почему там оказалась.
- 18-летняя дочь Оли Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с парнем-красавцем
- Анна Тринчер и Александр Волошин официально развелись