Павел Зибров с хвостиком на голове смешно отреагировал на хейт: "Павлин без хвоста"

Украинский певец Павел Зибров насмешил поклонников своей реакцией на хейт.

В своем фотоблоге артист предстал в оригинальном ролике под песню Нади Дорофеевой "Хай пишуть", в строчках которой говорится о хейте. Так, 66-летний Павел Зибров поразил своими зажигательными движениями в то время, как на экране появляются скриншоты самых популярных негативных комментариев, где пользователи упрекают его за возраст, красоту и голос. Судя по забавным движениям, певца не задевают оскорбления. Более того, знаменитость даже показал фигу на один из таких комментариев.

Для съемок Павел Николаевич завязал на голове хвостик и предстал в своем загородном доме.

Павел Зибров смешно ответил на негативные комментарии

"Привет всем хейтерам!", – написал звезда.

В свою очередь, Павла Николаевича поддержало немало звездных коллег в комментариях. А Надя Дорофеева сделала репост ролика артиста к себе на страницу.

"Суперское видео! Обожаю ваш юмор и талант, а на пр*д*рков не обращайте внимание" – Анна Саливанчук

"Павел Николаевич, Вы – огонь!" – певица Мята

"Талантливый, харизматичный, лучший! А песни – это любовь" – блогер Мила Кузнецова

"Обожаю! Фейерверк, харизма и напалм" – ведущая Елена-Христина Лебедь

Напомним, недавно Павел Зибров появился в клипе своего товарища, певца Гарика Кричевского, который перевел свой хит "Киевляночка" на украинский.

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