Павел Зибров сделал честное признание об инъекциях красоты: что в своей внешности артист улучшает

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее спрогнозировал дату окончания войны в Украине, раскрыл секреты ухода за собой.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Павел Николаевич откровенно заявил, что в свои 67 лет обращается к косметологам. Так, он совершенствует кожу своего лица и лишается морщин в нежелательных местах. В частности, делает процедуру для разглаживания кожи вокруг глаз.

"Пластические операции – нет. Инъекции – да. Инъекции я делаю. Иногда раз в год, раз в восемь месяцев можно сделать "гусиные лапки". Мы просто уже понимаем, что уж ведь не мальчик. Это же пришел на пять минут, все это занимает 5-10 минут. Какие-то небольшие складочки можно убрать", – признался Зибров.

Павел Зибров

В то же время артист признается, что мечтает похудеть. Однако Зибров опасается, что в таком случае может возникнуть проблема с кожей на лице:

"У меня лицо кругленькое, потому что я полный. Я люблю поесть. А если бы я похудел, а я хочу похудеть… Так здесь выбираешь: или ты стройный Зибров на 10 кг стройнее и у тебя это все полезет или кругленький и с животиком", — добавил звезда.

Напомним, недавно певец Павел Зибров рассекретил сумму пенсии коллеги Аллы Кудлай и признался, есть ли у него бизнес во время войны.

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