Павел Зибров сделал откровенное заявление о кризисах и ревности в браке с женой: "Даже стыдно сказать"

Павел Зибров с женой / © Пресс-лужба Павла Зіброва

Украинский певец Павел Зибров, который недавно рассказал о совместной работе с дочкой, сделал откровенное заявление о кризисах и ревности в браке с женой.

Артист и его возлюбленная Марина женаты уже 31 год. Исполнитель в интервью Маше Ефросининой говорит, что жена - это именно его человек. Они встретились и поняли, что вместе будут счастливы. Певец говорит, что ему стыдно в этом признаваться, но кризисов в их браке не было. Влюбленные поняли темпераменты друг друга и подстроились.

"Мы специально отношения не выстраивали. Наши души встретились 32 года назад, увидели друг друга, поняли, что нам комфортно и что мы будем жить долго и счастливо. У нас кризисов, пожалуй, не было. Даже стыдно сказать. Она более импульсивная, а я более спокойный. Ну, ей надо сейчас все сказать. Я просто ее знаю. Она выговорится, а я лучше промолчу. Она все высказала, я все понял, потом нашел лазейки", - говорит певец.

Павел Зибров с женой Мариной / © instagram.com/pavlo_zibrov

Кстати, ревности в браке супругов тоже нет. Правда, как только начинались их отношения, Марина довольно скептически относилась к тому, как артист ведет себя с коллегами и поклонницами. Однако жена исполнителя поняла, что он является певцом и такое поведение для него вполне приемлемо.

"Честно говоря, я не испытывал ревности. Возможно, в начале, потому что она к этому была не привыкшей. Она сначала смотрела, как я прихожу на работу и со своими балеринами целуюсь. Пришли, обнялись, цем в щечку с бэк-вокалистами. Уже она привыкла. Сначала где-то первый год, возможно, второй были эти терки, потом она поняла, что это такая манера у артистов", - поделился певец.

