Павел Зибров стал жертвой мошенников и раскрыл их наглую схему

Павел Зибров

Народный артист Украины Павел Зибров стал жертвой мошенников.

Об этом исполнитель сообщил в Instagram-stories. По словам певца, злоумышленники в Сети распространяют видео, где якобы он рекламирует "метод лечения от диабета". Все бы ничего, но сам Павел Зибров никакого отношения к таким роликам не имеет. Мошенники сгенерировали видео с помощью искусственного интеллекта, при этом использовав лицо и голос исполнителя.

"Хочу официально сообщить: я не имею никакого отношения к сообщениям, которые сейчас распространяются в Сети. В этих видео мошенники накладывают искусственно сгенерированный голос и от моего имени рекламируют якобы "метод лечения" от диабета. Это неправда! Это мошенничество", - поделился артист.

Пост Павла Зиброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров пытается бороться с мошенниками, но это бесполезно. Если одно видео удаляют, то появляется другое. Поэтому, певец призывает быть осторожными и не вестись на подобные ролики, ведь он ничего подобного не рекламирует. Также артист отмечает, что ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам под подобными видео, ведь только так с ними можно бороться.

"Пожалуйста, не переходите по ссылке, ничего не покупайте и не ведитесь на подобные схемы! К сожалению, сколько бы жалоб мы не присылали, эти страницы появляются снова. Поэтому единственный действенный способ - игнорировать такие видео и не верить подобным заявлениям. Берегите себя и своих близких", - призвал артист.

