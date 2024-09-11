Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Павел Зибров стал жертвой мошенников и раскрыл, как это произошло

Павел Зибров стал жертвой мошенников и раскрыл, как это произошло

Павел Зибров стал жертвой мошенников и раскрыл, как это произошло

Павел Зибров

Также артист обратился к фанатам с важной просьбой.

Украинский певец Павел Зибров пожаловался, что стал жертвой мошенников.

Об этом артист сообщил в своем Instagram. Исполнитель говорит, что аферисты взломали его аккаунт в Telegram. Так что сейчас у певца нет к нему доступа.

Павел Зибров уже пытается восстановить украденный аккаунт, а пока что он обратился к поклонникам и родным с важной просьбой. Знаменитость попросил ничего ему не посылать в Telegram и не отвечать на сообщения, ведь от его имени могут писать мошенники. Павел Зибров посоветовал использовать другие мессенджеры для связи с ним, пока он не вернет доступ к своему аккаунту в Telegram.

Павел Зибров стал жертвой мошенников / © instagram.com/pavlo_zibrov
Павел Зибров стал жертвой мошенников / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Друзья, у меня взломали Telegram, доступа больше нет. Пишите, пожалуйста, на другие мессенджеры, пока решаем этот вопрос", — обратился к подписчикам фотоблога артист.

Отметим, что в последнее время звезды украинского шоу-бизнеса все чаще становятся жертвами мошенников в Сети. Певица Klavdia Petrivna дважды за последнюю неделю страдала от их действий. Сначала от имени исполнительницы создали фейковую страницу в фотоблоге, а затем вообще взломали ее настоящую.

Читайте также:

Павел Зибров на юбилей жены посвятил ей песню

Павел Зибров на юбилей жены посвятил ей песню

Похожие темы:

Следующая публикация