Павел Зибров стал жертвой мошенников и раскрыл, как это произошло

Украинский певец Павел Зибров пожаловался, что стал жертвой мошенников.

Об этом артист сообщил в своем Instagram. Исполнитель говорит, что аферисты взломали его аккаунт в Telegram. Так что сейчас у певца нет к нему доступа.

Павел Зибров уже пытается восстановить украденный аккаунт, а пока что он обратился к поклонникам и родным с важной просьбой. Знаменитость попросил ничего ему не посылать в Telegram и не отвечать на сообщения, ведь от его имени могут писать мошенники. Павел Зибров посоветовал использовать другие мессенджеры для связи с ним, пока он не вернет доступ к своему аккаунту в Telegram.

Павел Зибров стал жертвой мошенников / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Друзья, у меня взломали Telegram, доступа больше нет. Пишите, пожалуйста, на другие мессенджеры, пока решаем этот вопрос", — обратился к подписчикам фотоблога артист.

Отметим, что в последнее время звезды украинского шоу-бизнеса все чаще становятся жертвами мошенников в Сети. Певица Klavdia Petrivna дважды за последнюю неделю страдала от их действий. Сначала от имени исполнительницы создали фейковую страницу в фотоблоге, а затем вообще взломали ее настоящую.

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