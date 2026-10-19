Павел Зибров удивил, как нанял дочь на работу и какую зарплату ей платит: "Начинали с небольшой"

Павел Зибров с дочерью Дианой / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров удивил, как нанял дочь Диану на работу и какую зарплату ей платит.

Их сотрудничество началось семь-восемь лет назад, о чем исполнитель рассказал в интервью Алине Доротюк. Диана тогда закончила учебу в Институте международных отношений, и возник вопрос, а куда же идти работать. У жены Павла Зиброва — Марины — возникла замечательная идея. Поскольку Диана с детства знает закулисье шоу-бизнеса, ей предложили стать менеджером папы.

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«Мама говорит: "Дианочка, ты выросла в такой семье, что с детства в шоу-бизнесе. Ты всех и все знаешь, чего ты пойдешь где-то искать какую-то работу после Института международных отношений". И предложила. Смотрю через месяц-другой — вау! У нее там знакомства, она там договорилась, меня подкрасила, там причесала, вывела, провела, лишних людей оттолкнула — ну менеджер!» — вспомнил артист.

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Павел Зибров с дочерью Дианой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Наконец, Диана сразу показала, что будет работать упорно. Кроме того, она довольно быстро вошла в курс дел и начала добиваться успехов. Павел Зибров вспоминает, что поначалу он платил Диане небольшую зарплату. Сейчас девушка получает 20 процентов от доходов отца. Артист говорит, что такая высокая зарплата обусловлена не родственными связями, а прежде всего рабочими достижениями дочери.

«Мы начинали с одной зарплаты небольшой лет 7-8 назад, когда она окончила университет. Она интеграцию одну, другую, третью сделала. Рекламные предложения пошли, нормальные деньги, проценты свои зарабатывает. У нее 20 процентов, не 10! Хорошая реклама, хорошие деньги, она их обоснованно пишет», — объяснил артист.

Напомним, недавно Павел Зибров раскрыл главный лайфхак, как подготовить дом к тяжелой зиме. Артист также посоветовал, чем следует запастись.

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