Павел Зибров устроил трогательный концерт для детей-сирот, как потеряли родителей во время войны

Украинский певец Павел Зибров устроил концерт для детей, потерявших родителей во время полномасштабной войны.

Исполнитель навестил малышей, которые сейчас находятся под Киевом. Вместе с детьми Зибров спел свои хиты и поздравил их с праздником. Видео с трогательной встречи артист опубликовал в Instagram.

"Сегодня мог поздравить с праздником, попеть и пообщаться с детьми сиротами, которые из-за войны войны остались без родителей. Сейчас они находятся в гостинице под Киевом, где получают психологическую и реабилитационную помощь, ходят на различные культурные мероприятия, проходят медицинское обследование, отдыхают и набираются сил", — поделился певец.

Подростки были рады встретиться с артистом и сделать фотоснимок на память. В своем сообщении Зибров призвал всех неравнодушных найти время, чтобы также навестить детей-сирот и поздравить их с праздниками.

"Хотетесь обнять всех детей Украины и сказать, что все будет хорошо. Дети наше будущее, извините знакомых и незнакомых малышей радость и тепло, найдите время заехать в детские дома и реабилитационных центров и просто поговорить с ними, обнять. Они нуждаются в нашем внимании и тепле. ! Давайте творить добро вместе", — добавил Зибров.

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