Павел Зибров в годовщину брака сделал жене необычный подарок и показал фото с их свадьбы

Украинский певец Павел Зибров сообщил о двойном празднике в его семье.

25 августа артист вместе со своей женой Мариной отмечает годовщину их свадьбы. Кроме того, возлюбленной Павла Зиброва исполняется 64 года. По случаю двойного праздника певец сделал жене Марине особый сюрприз.

В своем Instagram артист посвятил пост возлюбленной. Он опубликовал видео, где показал их совместные фото. Среди других были и кадры с их второй свадьбы, которая состоялась в 2019 году. На фото Павел Зибров предстает в белом смокинге, а Марина – в пышном свадебном платье.

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Также исполнитель адресовал приятные слова с поздравлениями. Певец поблагодарил возлюбленную за то, что она есть у него, а также пожелал ей всего самого лучшего.

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я от всей души поздравляю тебя, мое солнышко с этим прекрасным днем. Прежде всего хочу пожелать тебе крепкого здоровья, стальных нервов, вдохновения, любви и мирного победоносного неба Украины! Пусть каждый твой день начинается и заканчивается радостью, красотой и счастливой улыбкой, мелодией зачарованной души и сердечной теплотой, несмотря на все болезненные события вокруг. Ты невероятно сердечна, душевна, капитан моей души и творчества! Оставайся такой же красивой, нежной женой, верным советчиком и лучшей мамой. Я счастливый мужчина, потому что рядом со мной всегда ты — моя любимая!" – обратился к жене певец.

Павел Зибров поздравил жену с двойным праздником и подготовил для нее особый сюрприз

Кроме того, Павел Зибров подготовил для возлюбленной особый сюрприз. Исполнитель посвятил ей свою новую композицию, которая получила название "Кохання". Фанаты певца смогут позже послушать трек, а пока что эта песня доступна только Зиброву и его жене.

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров похвастался наградой и показал, как во время вручения его поддерживала 26-летняя дочь Диана.

Читайте также: