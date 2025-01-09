Павел Зибров в годовщину смерти Виталия Белоножко показал их фото с молодости: "Боль не угасла"

Сегодня, 9 января, годовщина смерти народного артиста Украины Виталия Белоножко.

Ровно год прошел, как исполнитель ушел из жизни. Певец Павел Зибров почтил память покойного артиста, который был его другом. По словам исполнителя, боль от потери друга не угасла, а лишь со временем "стала тише". Павел Зибров подчеркнул, что Виталий Белоножко будет всегда жить в сердцах, воспоминаниях, а также песнях.

Виталий Белоножко и Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Свой пост артист прикрепил архивными черно-белыми фото. В частности, Павел Зибров показал, как выглядели они с Виталием Белоножко в молодости.

"Год…Прошел год без тебя, друг. Боль не угасла, только стала тише. Ты навсегда в наших сердцах, в воспоминаниях, в легендарных песнях. Помним и любим. Светлая память тебе, Виталик", — почтил память Виталия Белоножко Павел Зибров.

Виталий Белоножко и Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, Виталий Белоножко умер 9 января в одной из больниц Киева. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Прощание с артистом состоялось 12 января в Национальной филармонии Украины, после чего его похоронили на Байковом кладбище.

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