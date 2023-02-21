Павел Зибров восхитил фото с дочерью и нежно поздравил ее с днем рождения

Сегодня, 21 февраля, в семье народного артиста Украины Павла Зиброва праздник. Его дочь отмечает день рождения.

Итак, исполнитель в своем фотоблоге трогательно поздравил именинницу с 26-летием. Он написал, что для него с женой Мариной это самый счастливый день. Артист поблагодарил Диану за то, как она ему очень помогает.

Дочь Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я приклоню тебе миры, чтобы в добре росла ты, доченька, солнышко мое! Дорогая моя Дианочка! Для нас с мамой сегодня самый счастливый день, потому что родилась ты – самое дорогое сокровище в мире. Ты наша гордость, наша радость, наша жизнь. Мы с тобой лучшая команда, я благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня! В такое трудное время для родной страны ты показала себя настоящей украинкой, очень горжусь тобой и желаю тебе быть счастливой под мирным небом нашей Украины!" – обратился к дочери певец.

Дочь Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров также опубликовал различные фотографии именинницы. Он показал и те фото, где они изображены вдвоем, и те, где Диана сама позирует перед камерой.

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно в семье певца Дзидзьо тоже был праздник. Мама исполнителя отмечала день рождения. Артист трогательно поздравил родного человека, а также показал его редкое фото.

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