Павел Зибров восхитил фото с женой-красавицей и нежно обратился к ней по случаю важного праздника

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров показал милые фото с женой-красавицей Мариной и поздравил ее с важными праздниками.

25 августа в семье артиста - это особенная дата. У исполнителя двойной праздник. В частности, день рождения празднует жена знаменитости Марина. Кроме того, 25 августа у супругов также годовщина свадьбы. Они уже 31 год живут в статусе мужа и жены.

Поэтому, Павел Зибров посвятил Марине поздравительный пост в Instagram. Певец опубликовал их разнообразные фотографии. Также он адресовал возлюбленной теплые слова, где изложил все, что чувствует к ней и за что ей благодарен.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Поздравляю тебя с днем рождения, моя любимая жена, моя половинка, без которой я не представляю своей жизни. Ты для меня - все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год", - говорит артист.

Павел Зибров говорит, что его жена является очень сильно мудрой, нежной, талантливой и всегда чувствует, как их семье будет лучше. Артист всегда прислушиваются к советам возлюбленной, и она его ни разу не подвела. А особенно Павел Зибров благодарен жене за то, что она родила ему дочь Диану.

Павел Зибров с женой и дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Я искренне благодарен тебе за твою мудрость, нежность, любовь, талант, дальновидность и то тепло, которым ты наполняешь наш дом. Все эти годы я прислушивался к твоим советам и видел, как все складывается наилучшим образом, именно так, как ты чувствовала. Я бесконечно благодарен тебе за лучший подарок, самое большое сокровище - нашу дочь Диану, которая с каждым годом расцветает и за это я склоняю голову перед тобой", - отметил певец.

Павел Зибров пожелал жене крепкого здоровья, всегда быть счастливой и жить в мире и согласии. А он со своей стороны обещает делать все, чтобы в их доме царила радость, гармония и любовь.

Павел Зибров с женой / © Пресс-лужба Павла Зіброва

"Желаю тебе, моя Маринка, крепкого здоровья, безграничного счастья, тепла в душе, мира в сердце и в стране. Пусть каждый день в нашем доме царят радость, гармония и любовь! С тобой жизнь - это музыка, а ты - ее лучшая мелодия. Люблю безгранично!" - подытожил артист.

