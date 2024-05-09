Павел Зибров восхитил редким фото с 27-летней дочерью и зятем

Артист также показался с Ириной Билык.
Украинский певец Павел Зибров не слишком активно делится семейным контентом.
Но на этот раз музыкант сделал исключение. В своем Instagram певец опубликовал редкое фото с 27-летней дочерью Дианой и ее женихом, бизнесменом Андреем Ищенко. Певец показал, как проводит время с родными.
Павел Зибров вместе с дочерью и зятем побывал на важном мероприятии. На событие артист надел свой фирменный костюм. Тем временем Диана выбрала сдержанный черный наряд. А вот Андрей Ищенко на мероприятие надел голубой костюм. Артист Павел Зибров не стал подписывать семейный снимок.
Также исполнитель порадовал редким фото с кумой, певицей Ириной Билык. Артист показал, как сейчас выглядит его коллега за сценой и адресовал ей теплые слова.
"Наша королева шоу-бизнеса, красавица, талант, а самое главное — светлая, надежная, добрая подруга. Обожаем и любим всей семьей!" – обратился к Ирине Билык певец.
Напомним, ранее Павел Зибров рассказывал, когда его дочь Диана сыграет свадьбу со своим женихом. Также исполнитель делился, каким будет праздник.
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