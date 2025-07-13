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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Павел Зибров восхитил редким фото с дочкой-красавицей, с которой по-семейному проводит выходные

Павел Зибров показал, как с семьей проводит уикенд.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Павел Зибров с дочерью

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров восхитил редким фото со своей дочкой Дианой.

Исполнитель поделился семейным контентом в Instagram. Артист признался, что в выходные его семья собралась вместе. Поэтому, уикенд певца проходит в кругу родных и близких.

Конечно же, рядом с родителями была Диана. Павел Зибров опубликовал атмосферное фото с дочкой. На снимке артист сидел на диване и обнимал улыбающуюся Диану, которая позировала рядом с папой.

"Это и есть счастье! Люблю! Всем теплых, уютных, семейных выходных!" - подписал фотографию артист.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

В комментариях подписчики Павла Зиброва просто засыпали его комплиментами. Пользователи писали, что именно так выглядит и счастье. Также фанаты отметили, что дочь Павла Зиброва незаурядная красавица.

  • Очень красивое фото! Люблю смотреть на такие теплые семейные отношения, это дорогого стоит!

  • Какие вы красивые, доченька очень похожа на вас!

  • Красивая дочь!

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар показывала, как проводит отпуск с 10-летней дочкой. Знаменитость раскрыла лайфхак, как они прячутся от жары.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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