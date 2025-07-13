Павел Зибров восхитил редким фото с дочкой-красавицей, с которой по-семейному проводит выходные

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Народный артист Украины Павел Зибров восхитил редким фото со своей дочкой Дианой.

Исполнитель поделился семейным контентом в Instagram. Артист признался, что в выходные его семья собралась вместе. Поэтому, уикенд певца проходит в кругу родных и близких.

Конечно же, рядом с родителями была Диана. Павел Зибров опубликовал атмосферное фото с дочкой. На снимке артист сидел на диване и обнимал улыбающуюся Диану, которая позировала рядом с папой.

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"Это и есть счастье! Люблю! Всем теплых, уютных, семейных выходных!" - подписал фотографию артист.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

В комментариях подписчики Павла Зиброва просто засыпали его комплиментами. Пользователи писали, что именно так выглядит и счастье. Также фанаты отметили, что дочь Павла Зиброва незаурядная красавица.

Очень красивое фото! Люблю смотреть на такие теплые семейные отношения, это дорогого стоит!

Какие вы красивые, доченька очень похожа на вас!

Красивая дочь!

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар показывала, как проводит отпуск с 10-летней дочкой. Знаменитость раскрыла лайфхак, как они прячутся от жары.