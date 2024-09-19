Павел Зибров восхитил редким фото с женой и поздравил ее с важной годовщиной

Украинский певец Павел Зибров и его возлюбленная Марина отмечают важную дату в их семейной жизни.

Ровно 30 лет назад супруги обвенчались. В своем Instagram музыкант поздравил возлюбленную Марину с важным праздником. В частности, он опубликовал их редкое фото. На снимке Павел Зибров позировал в брюках и белой рубашке, а его жена – в розовом платье.

Певец поделился, что ровно 30 лет назад они заключили церковный брак и стали навеки связаны друг с другом.

"Именно в этот день 30 лет назад нашу любовь благословили небеса! Наши судьбы повенчаны, а сердца навеки связаны друг с другом. С годовщиной, любимая", — тепло обратился к жене исполнитель.

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Отметим, Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года, а 19 сентября они обвенчались. У супругов есть общая дочь Диана, которая появилась на свет 21 февраля 1997 года.

Напомним, недавно певица Оля Полякова праздновала годовщину брака с мужем. Пара уже 20 лет живет в статусе супругов. По случаю особой даты артистка нежно поздравила любимого с праздником и показала их редкое фото.

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