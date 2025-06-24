Павел Зибров восхитил романтикой с женой и обратился к ней с важным заявлением

Павел Зибров с женой / © Пресс-лужба Павла Зіброва

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Народный артист Украины Павел Зибров восхитил романтикой с женой Мариной.

Артист поделился семейным контентом в своем Instagram. В частности, исполнитель опубликовал фото с возлюбленной Мариной. На снимке певец был изображен в синих брюках и белой рубашке, а рядом с ним избранница в персиковом костюме с большим цветком. Павел Зибров нежно обнимал Марину и смотрел на нее с любовью.

Кроме того, исполнитель сделал важное заявление. Артист отметил, что их с женой история любви длится уже три десятилетия. Все это время они идут вместе по жизни и являются друг для друга поддержкой. Певец отметил, что его жена для него все и он ее безгранично любит.

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Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

“История любви, которая длится уже три десятилетия. Рука в руке. Рядом. Всегда. Ты — мое все, Маринка! Люблю!” — обратился к жене артист.

Напомним, недавно Павлу Зиброву исполнилось 68 лет. Дочь и жена певца трогательно поздравляли его с днем рождения.