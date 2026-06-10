Павел Зибров впервые высказался о громком деле Михаила Поплавского и раскрыл, где он сейчас

Михаил Поплавский и Павел Зибров / © Пресс-лужба Павла Зіброва

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Украинский певец Павел Зибров впервые высказался о громком деле бывшего ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского и раскрыл, где он находится сейчас.

В новом выпуске «Наодинці з Гламуром» артист говорит, что общался с коллегой. По его словам, Михаил Поплавский находится в прекрасном состоянии и убеждает, что правда будет на его стороне. Вместе с тем он продолжает работать в университете.

«К нему я зашел буквально на пять минут, спросить, как он себя чувствует, как здоровье. Сказал: „Паша, все нормально, туман рассеется, правда будет на нашей стороне“. Больше об этом мы не говорили. Настроение у него нормальное, рабочее. Говорят, что он ходит на работу, а чего ему бежать. Документы, которые надо было, у них забрали, это все, проверка идет. Ничего не выдвинули ему», — комментирует певец.

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Павел Зибров и Михаил Поплавский / © Пресс-лужба Павла Зіброва

Вместе с тем Павел Зибров признается, что не верит в вовлеченность Михаила Поплавского в какие-то серьезные вещи. По его словам, артист все всегда тщательно обдумывает и только потом что-то делает. Поэтому, Зибров сомневается, что Поплавский мог попасть впросак.

«Серьезных вещей у Михаила Михайловича нет и не может быть. Он знающий человек. Прежде чем что-то сделать, он 25 раз подумает. Есть у него друзья, которые ему подскажут. Я у него был, он говорит, что на осень планирует концерт делать», — подытожил артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛЯКОВА “влетіла” на ГРОШІ | Фільм про КУЗЬМУ - ЕКСКЛЮЗИВ | ТАРАНТІНО знову ОСКАНДАЛИВСЯ

Отметим, в начале весны стало известно, что правоохранительные органы разоблачили схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Руководство заведения в сговоре с чиновниками МОН годами наживалось на программе подготовки кадров. Среди фигурантов оказался Михаил Поплавский, который в течение многих лет был ректором университета.

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