Павел Зибров впервые за длительное время рассказал о 40-летнем сыне и двух внуках

Украинский певец Павел Зибров впервые за длительное время заговорил о своем старшем сыне Сергее от первого брака.

Исполнитель поделился, что не разрывал связь с родным человеком. И иногда они поздравляют друг друга с днем рождения. По словам Павла Николаевича, 40-летний Сергей давно проживает в Канаде и работает в сфере IT.

Звезда также рассказал о семье сына. В частности, как Сергей в свое время подарил ему двух внуков, которые сейчас ходят в школу за границей. Павел Зибров также раскрыл, что еще с детства выполнял свои родительские обязанности и помогал сыну с учебой, работой и в целом базовым капиталом. Сегодня сын артиста уже успешный бизнесмен.

Сын Павла Зиброва от первого брака Сергей

"У него (сына Сергея – прим. ред.) двое детей. Он уже давно в Канаде. Они там ходят в школу. Он айтишник, работает дистанционно. Зарабатывает сам на себя. Он меня поздравляет с днем рождения и я его и детей. Жив и здоров. Когда он был маленьким, то я помогал с учебой, устраивал в университеты, на работу, помогал. Теперь ему уже 40 лет, у него своя семья, свой заработок. Кусок хлеба я ему хороший сделал: машину и все, что нужно для старта. Дальше он сам пошел и если потребуется помощь, то безусловно я помогу. Но он самодостаточен", - рассказал Зибров в интервью Rostyslove Production.

Отметим, Павел Николаевич еще до того, как обручился с Мариной официально состоял в браке. От первой жены у него родился сын Сергей. Но когда мальчику исполнилось почти два года, то они с экс-избранницей развелись.

Напомним, недавно Павел Зибров побывал на концерте Оли Поляковой в столичном Дворце спорта. В материале ТСН.ua мы рассказывали, кто еще из звездных гостей поразвлекался на ярком шоу певицы.

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