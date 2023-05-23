Павел Зибров вспомнил, как взбалмошная фанатка в грозу залезла к нему на четвертый этаж через окно

Поклонница "ворвалась" к артисту не с пустыми руками, а с цветами и игристым.

Известный украинский певец Павел Зибров вспомнил историю, как взбалмошная фанатка вылезла по водосточной трубе к нему на четвертый этаж в сильный ливень.

Исполнитель напомнил, что это произошло еще во времена его молодости, когда он уже расстался с первой женой, но пока не женился на Марине. Певец уже тогда был безумно популярным и у него была немалая армия фанаток. Однако ему не разрешалось с ними проводить время.

Павел Зибров / Фото: скриншот с видео

"У меня был такой период между первым и вторым браком, я уже был солистом Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины – звезда украинской эстрады, молодая еще звезда. Администраторы меня закрывали в номере, чтобы никто ко мне не забегал", — вспомнил певец в проекте "Блокпост шоу".

Но одна ярая поклонница Павла Зиброва оказалась изобретательной. Девушка так хотела встретиться с кумиром, что вылезла к нему на четвертый этаж по водосточной трубе. Зибров был ошеломлен, когда в сильный ливень услышал, как в его окно кто-то стучит.

Павел Зибров / Фото: скриншот с видео

"И здесь темно, 12 часов ночи, дождь идет, гром гремит, а я слышу, как кто-то на балконе мне стучит. Четвертый этаж! Я сначала подумал, что это птица какая-то, может, ворона залетела. А вдруг вижу — мокрая девушка, у нее в зубах две гвоздики, третья обломана, а бутылка шампанского в руках. Запустил ее, и оказалось, что она по водосточной трубе вылезла на четвертый этаж отеля. Так хотела взять автограф", — поделился знаменитость.

Напомним, далеко не все артисты любезны со своими фанатами. Недавно рэпер A$AP Rocky – муж певицы Рианны – попал в скандал. Исполнитель для того, чтобы перепрыгнуть через ограждение, облокотился на лицо поклонницы.

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