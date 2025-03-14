Павел Зибров высказался о кризисах с женой и как они преодолевают конфликты

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее признавался в инъекциях красоты, рассказал об отношениях с женой Мариной.

Супруги уже около 30 лет вместе. И, по словам Павла Николаевича, этот период прошел без больших скандалов. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" звезда признался, что еще большее их чувства усиливает общее дело и работа в шоу-бизнесе.

"У нас сложных периодов не было. Так Господь распорядился. Мы понимаем друг друга, потому что мы занимаемся общим делом. Вот театр песни Павла Зиброва мы создали вместе. У нее была очень престижная работа. Но она поняла, что должна быть рядом со мной. И следить, помогать и отфильтровывать", — рассказал исполнитель.

Павел Зибров с женой / Фото: Пресс-лужба Павла Зіброва

Тем не менее, как и у каждого, разногласия в семье Зибровых все же иногда случаются. Как признается исполнитель, в таких редких случаях он обращается за помощью к юмору и налаживает отношения.

"Мы в одну сторону смотрим, друг друга понимаем. Если есть какие-то углы, бывает, не настроение, бывает все в семье. Пауза небольшая, а потом шутки, анекдоты... Как папа скажет, так по-маминому будет. У нас такой принцип", — добавил Павел Зибров.

Напомним, недавно Павел Зибров назвал сумму своей пенсии и коллеги Аллы Кудлай. Артист объяснил, почему их обсчитали.

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