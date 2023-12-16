Павел Зибров высказался о разводе с первой женой, которая родила ему сына: "Мне стыдно"

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал о своем первом браке и признался, почему не сложилась супружеская жизнь.

В частности, впервые артист женился в 27 лет. Женой исполнителя стала пианистка Татьяна, которая родила ему сына Сергея. Однако супружеская жизнь пары не сложилась. Жена Павла Зиброва ушла от него к другому мужчине. Теперь же певец говорит, что даже не вспоминает ее черты лица, за что ему стыдно. Тем не менее, Павел Зибров рад за бывшую, что та обрела свое счастье.

Павел Зибров

"Ой, вот я хочу вспомнить ее лицо и не могу. Она сейчас в Канаде. Уехала туда. Но в лицо ее не помню. Мне стыдно. Это было 37-40 лет назад, когда мы развелись. Это была студенческая любовь, красивое. Так сложилось, что она нашла другое счастье и с тем счастьем живет по сей день", — рассказал певец в интервью Дмитрию Гордону.

Павел Зибров тоже нашел свое счастье. Артист живет в счастливом браке с Мариной, которая родила ему дочь Диану. Кстати, познакомились супруги случайно. Исполнитель выступал на корпоративе, где работала Марина. Зиброву сразу понравилась женщина.

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Она работала в Союзе предпринимателей и промышленников. Меня пригласили сделать небольшой концерт. Это было 29 лет назад. Я с гитарой пришел в зал и жду. Одно место было свободное, я так сел и вижу барышня сидит – ножки, глаза, фигура, красота. Сердце затихло. Я дал ей свою визитку", — вспомнил певец.

Напомним, сейчас редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали о звездах, которые развелись в 2023 году.

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