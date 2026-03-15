Павел Зибров высказался о зарплате дочери и какие требования к сумме она выдвигает

Павел Зибров с дочерью Дианой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров рассказал об особенностях работы и зарплаты своей дочери Дианы.

Как известно, уже не один год девушка занимается развитием личного бренда Павла Николаевича в музыкальной индустрии. И конечно же за такую кропотливую работу получает он папы зарплату. В интервью "Ближе к звездам" певец признается, что вознаграждение Дианы постоянно растет. По его словам, дочь занимается многими направлениями и чаще требует пересматривать ее гонорары.

«У нее хорошая зарплата, начиналось с одной, потом со второй. Сейчас она говорит: папа, пора уже третью, а может даже четвертую открывать зарплату, потому что я и за фотографа, и за монтажера, и за режиссера», — рассказал Павел Николаевич.

К тому же оказалось, что Диана из-за бешеных темпов работы даже живет с родителями в одном доме под Киевом. Однако, по словам Зиброва, когда дочь перерабатывает, то в дела вмешивается жена Марина. Но несмотря на все, певец отмечает, что в семье у них обходится без громких разборок, ведь верх берет любовь и понимание.

«Мы живем вместе в одном доме, у нее свой этаж. Бывает такое, что работу нужно сделать и ночью и она работает до утра. Иногда я прошу ее сделать что-то. Она говорит: „Папа, мы уже сегодня столько сделали, дай мне поспать!“. Марина Владимировна мне делает замечание: „Не забывай, что это не просто Диана! Диана на работе была, уже 12 часов. Пусть ребенок отдохнет“. Ставят меня на место. Я ее безумно люблю и она меня любит. Вы же видели, как она за этот год изменилась: похудела, стройнее стала, глаза светятся, вся летает!» — делится звездный отец.

