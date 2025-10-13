Павел Зибров высказался о жене и какие блюда она запретила ему есть: "Издевается надо мной"

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал о своем уходе за внешностью.

Так, исполнитель не скрывает, что тщательно следит за красотой, ведь он постоянно выступает на сцене. За этим, по словам Павла Николаевича, ему помогает следить его жена Марина. Звезда признается, что хоть и не имеет особых диет, но возлюбленная все же прекратила готовить ему любимые калорийные блюда.

«Никаких диет нет… Но супруга вообще запретила вареники, деруны мои любимые. Она издевается надо мной. Не знаю, что с ней делать… Видимо, буду обращаться в прокуратуру или куда-то… Потому что это мои любимые блюда, а мне не дают», — отшутился Зибров в комментарии«Люкс ФМ«.

Реклама

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Кроме того, певец отметил, что Марина всегда стоит на его стороне. В частности, мастерски ставит на место хейтеров, которые упрекают его за якобы чрезмерный уход за собой в 68 лет. Павел Николаевич также пояснил, что прислушивается к советам жены не только относительно своего вида, но и песен.

«Она может сказать грубое слово (в защиту — прим. ред.). И это я слышал. Мне передавали. Это так важно, когда жена защищает и говорит, что да, он не может свой живот отпустить и быть седым, прыгать с такими девушками (из шоу-балета — прим. ред.). Они бы меня разлюбили и жена бросила бы. Маринка такая умница, мало того что она красавица. Она первая, кто меня слушает и ругает: „Паша, ты можешь лучше, ты не дотянул эту песню, переделывай“. И заставляет меня два-три варианта делать. Для меня это важно. Она имеет право это говорить, потому что со мной 32 года», — пояснил артист.

Напомним, недавно юморист Владимир Жогло показал свой вид после кардинального похудения на 65 кг и как он отпраздновал 5-летие сына, у которого обнаружили аутизм.