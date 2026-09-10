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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Павла Зиброва обокрали в поезде: "Зашли молодые девушки, а я распустил усы"

Артист раскрыл, как это произошло и что у него украли.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Павел Зибров

Павел Зибров

Украинского певца Павла Зиброва обворовали в поезде.

Об этом исполнитель рассказал на проекте «ЖВЛ представляет». Артист говорит, что шел на концерт. К месту его проведения певец ехал поездом. Там его заметили поклонницы, которые попросили у него автограф и сделать несколько фото. Конечно, певец согласился.

Однако после этой встречи Павел Зибров остался без концертной рубашки. Исполнитель говорит, что приехал, а наряда нет, хотя он тщательно проверял, не оставил ли ничего в поезде. Конечно, Павлу Зиброву грустно, поскольку рубашка была новая, с этикеткой и привезенная ему из-за границы. Однако, как шутит артист, кому-то остался сувенир.

Павел Зибров

Павел Зибров

«Я ехал в поезде. Знаете, сейчас каждый хочет автограф, увидел и спрашивает, можно ли. Вот зашли красивые молодые девушки, все хорошо, а я так распустил усы. Ляп, а новой, фирменной концертной рубашки нет, украли! Даже этикетка была, из Эмиратов привезли, она у меня лежала. Это было практически недавно. Смотрю, а нет. В поезде мы все проверили», — поделился артист.

Напомним, недавно Павел Зибров назвал свой вес. Также артист удивил, на какую диету посадила его жена Марина.

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