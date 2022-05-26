Павла Зиброва затравили за "концерт на свадьбе богачей" во время войны: реакция артиста

Украинского певца Павла Зиброва захейтили пользователи.

Так, юзеры обвинили исполнителя в выступлении на свадьбе во время войны.

А все началось с того, что в Сети появились фото и видео, где звезда развлекает публику на празднике.

Пользователи засыпали Зиброва гневными комментариями в личных сообщениях, где пишут о "свадьбе богачей во время войны". Впрочем, на странице Instagram певец заявил, что это фейк, а на видео не он, а двойник артиста.

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Перед тем как писать, посмотрите внимательно! На видео двойник Павла Зиброва. Неужели я на него так похож, что вы столько пишете мне? Да, бывают шоу двойников, они копируют образ и т.д. Но я вас очень прошу, проверьте информацию достоверно, перед тем как выливать грязь на артиста. Я в своем возрасте чем могу помогаю армии, болею за Украину, украинских парней, которые отдают жизнь и никогда бы не позволил бы петь и веселиться в такое тяжелое время для моей страны", – прокомментировал он.

Также Павел Зибров добавил, что с 24 февраля он отменил или перенес на неопределенный срок все свои запланированные выступления.

Напомним, певица Тоня Матвиенко прокомментировала скандал, разгоревшийся между ней и коллегой по сцене Оксаной Билозир. Месяц назад Билозир обвинила Полякову и Матвиенко в том, что артистки "нагло перепевают ее песни, несмотря на авторское право, интеллектуальные права и прожитую Билозир жизнь в ее песнях".

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