Павлик и Репяхова получили свидетельство о рождении сына и несколько удивили его фамилией

Павлик и Репяхова получили свидетельство о рождении сына и несколько удивили его фамилией

Новоиспеченные родители показали первый документ своего отпрыска.

Супруги певец Виктор Павлик и его менеджер Екатерина Репяхова, которые 10 дней назад стали родителями мальчика, сейчас получили его первый официальный документ.

Молодая мама в своей Instagram-Stories опубликовала фото свидетельства о рождении Миши, которое они получили в ЗАГСе, в котором стали мужем и женой.

instagram.com/repyahovakate

Так, на снимке, на котором видна часть свидетельства, указаны фамилия имя и отчество ребенка и дата его рождения.

"Павлик Михаил Викторович, 12 июня 2021", — значится в документе.

instagram.com/repyahovakate

Интересно, что в документе написана фамилия Павлык, что несколько озадачило фанов артиста, поскольку его привыкли везде называть Виктором Павликом. Однако судя по всему он все же Виктор Франкович Павлык, а не Павлик, поэтому и у новорожденного соответствующая фамилия.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова обнародовала фото, сделанные во время выписки из роддома которыми изрядно захватила поклонников. На фотографиях молодая мама позирует с мужем, мамой и всеми, кто ее приехал поздравить.

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