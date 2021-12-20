Павлик об иске Репяховой против Созаевой: "Катя меня не спрашивает, как что делать"

Павлик об иске Репяховой против Созаевой: "Катя меня не спрашивает, как что делать"

Сейчас супруги переживают не лучшие времена.

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал иск его жены Екатерины Репяховой против его экс-избранницы Ларисы Созаевой.

В комментарии программе "Звездный путь" исполнитель признался, что молодая жена не советуется с ним, как поступать, а за ее сторис в Instagram он не следит, "потому что их каждый день очень много". Соответственно, Виктор Франкович признался, что к конфликту нынешней и экс-жен не имеет отношения.

"Я к этому, по большому счету, не то, что не причастен, Катя меня не спрашивает, как что делать. Это было ее решение, конечно. И она отстаивает свою позицию, свою честь и достоинство. Я говорю, я не очень в этом понимаю, то есть не знаю, на какой это все стадии. Но нет дыма без огня", — прокомментировал артист.

Екатерина Репьяхова и Лора Созаева

Вместе с тем Павлик поделился, что, по его мнению, конфликт женщин нужно разрешить и все решать спокойно:

"Я не имею на эту тему комментариев совсем. Я считаю, что все-таки все должно быть спокойно, тихо. Я думаю, что так и будет, потому что самое главное – это здоровье. И на нервах никогда никто не побеждал", — отметил певец.

Между тем Екатерина, похоже, не намерена мириться с мужем. Вчера в сторис она разместила видео, где за рулем едет по ночному Киеву. Видео девушка подписала: "Никогда мне не было так плохо".

instagram.com/repyahovakate

Напомним, на днях супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что они поругались. Екатерина призналась, что муж ее очень обидел тем, что не поддержал. Как известно, недавно Репяхова подала иск против экс-жены Павлика Лоры Созаевой. Вероятно, Павлик не поддержал такие действия молодой избранницы.

Екатерину Репьяву обидел Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

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