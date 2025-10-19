ТСН в социальных сетях

Гламур
317
2 мин

Павлик после операции жены высказался о ее состоянии и готовности к новой пластике: "Не отговариваю"

Артист рассказал о реабилитации возлюбленной.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик впервые высказался об очередной пластической операции жены.

Так, недавно блогерша Екатерина Репяхова сделала пластическую операцию на подбородке. Она решилась на нее после своего предыдущего неудачного опыта видоизменения подбородка. Во время реабилитации супруги посетили премьеру фильма "10 блогерят". Там журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова поинтересовалась у музыканта его отношением к изменениям во внешности жены.

Артист признается, что всегда во всем поддерживает Екатерину и гордится ею. Тем не менее, не скрывает радости от того, что его избранница пообещала после этой пластики подбородка остановиться и больше не вмешиваться во внешность хирургическим методом в будущем.

Екатерина Репьяхова: фото до и после ментопластики / © instagram.com/repyahovakate

"Когда она говорит, что ей что-то болит, а я ей говорю, что "я тебя жалею". Вот я так поддерживаю, потому что что же могу говорить. Катя молодчина. Она очень стойко и героически все выдержала. И уже скоро была дома. И все классно, но еще лейкопластыри есть. Но я ее поддерживаю. Слава Богу, она приняла решение, что это была ее последняя история по вмешательствам. Надеюсь, больше ничего не будет. Она взрослый человек и отчитывается перед собой. Я никогда ее не отговариваю и поддерживаю во всем", — рассказал Павлик для "Наодинці з Гламуром".

