Павлик после скандала с Перманом отказал Мозговой в выступлении: продюсер прошлась по его жене

Виктор Павлик с женой Екатериной, Елена Мозговая, Сергей Перман

Реклама

Продюсер Елена Мозговая прокомментировала недавний конфликт между певцом Виктором Павликом, его женой Екатериной Репьяховой и художественным руководителем Дворца «Украина» Сергеем Перманом.

Речь идет о споре, который разгорелся после недавнего выступления певца во Дворце «Украина». Тогда супруги заявили о давлении и некорректном поведении со стороны продюсера, однако тот категорически отрицал все обвинения. В этих скандальных разборках Мозговая стала на сторону Пермана.

В откровенном разговоре на проекте «Наодинці з Гламуром» она объяснила, что хорошо знает закулисье шоу-бизнеса и всегда будет поддерживать тех, кто стоит за созданием концертов. Продюсер подчеркнула, что артисты должны уважать команду, которая работает над проектом, особенно когда речь идет о больших бюджетах и ответственности. В то же время она довольно резко упрекнула Екатерину в якобы попытках заработать на скандале.

Реклама

Виктор Павлик с женой Екатериной

«Я продюсер, режиссер. Знаю, чего стоит создание программ. Поэтому я всегда буду на стороне продюсеров и режиссеров. Особенно тогда, когда в это вкладываются деньги не артиста. Тебя пригласили — прислушивайся, тебе никто не хочет плохого. Все работают на лучший результат. Не надо было устраивать хайп этой девочке, а решать проблемы, которые, очевидно, были. Поскольку она блогер, то ей на руку эти просмотры и скандалы. Думаю, наконец заработала пару копеек и успокоится», — заявила продюсер в разговоре с Анной Севастьяновой.

В результате Виктор так и не выступил на концерте «Мой Music Hall», к созданию которого была причастна Елена. Продюсер говорит, что так произошло из-за выдвинутого ею условия певцу приходить без жены, на что тот не согласился.

«Пусть подает заявления, у нас демократическая страна. С Сергеем, кроме огромного стресса, все хорошо. Там был гипертонический криз. А так все работает в штатном режиме. Я Вите сказала, что он может прийти (на концерт "Мой Music Hall" — прим. ред.), но без своего директора. Потому что я сказала: "Мне не надо скандалов на моем проекте, а я так понимаю, без скандалов вы просто не можете". Он сказал, что не может не взять свою жену, и сам отказался», — пояснила звезда.

Реклама

