ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
431
Время на прочтение
1 мин

Павлик удивил именем артистки, которую опасается в украинском шоу-бизнесе

Артист удивил словами о своей коллеге.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Виктор Павлик

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик признался, почему не поехал бы в отпуск со своей коллегой по сцене.

В программена радио Maximum, артист ответил на вопрос ведущего Анатолия Анатолича, с кем из коллег — Гелей Зозулей или Натальей Могилевской — он бы хотел отдохнуть. Без колебаний артист сказал, что выбрал бы первую певицу.

Такой ответ удивил ведущего, ведь с Могилевской певец имеет многолетнюю историю сотрудничества. Однако Павлик объяснил свой выбор коротко и довольно резко.

"Боюсь ее просто. С ней очень строго", — признался артист.

Виктора Павлик и Наталья Могилевская

Виктора Павлик и Наталья Могилевская

В следующих вопросах о звездах относительно совместного "отдыха" Павлик выбрал рэперку alyona alyona и певицу FIЇNKA. А когда ведущий предложил свою компанию музыканту — тот ему отказал, чем вызвал еще более сконфуженную реакцию у Анатолича.

Напомним, недавно Виктор Павлик откровенно рассказал, как справляется с болью после потери сына. Артист признался, что между ними до сих пор остается особая связь, несмотря на годы печали.

Дата публикации
Количество просмотров
431
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie