- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 431
- Время на прочтение
- 1 мин
Павлик удивил именем артистки, которую опасается в украинском шоу-бизнесе
Артист удивил словами о своей коллеге.
Украинский певец Виктор Павлик признался, почему не поехал бы в отпуск со своей коллегой по сцене.
В программена радио Maximum, артист ответил на вопрос ведущего Анатолия Анатолича, с кем из коллег — Гелей Зозулей или Натальей Могилевской — он бы хотел отдохнуть. Без колебаний артист сказал, что выбрал бы первую певицу.
Такой ответ удивил ведущего, ведь с Могилевской певец имеет многолетнюю историю сотрудничества. Однако Павлик объяснил свой выбор коротко и довольно резко.
"Боюсь ее просто. С ней очень строго", — признался артист.
В следующих вопросах о звездах относительно совместного "отдыха" Павлик выбрал рэперку alyona alyona и певицу FIЇNKA. А когда ведущий предложил свою компанию музыканту — тот ему отказал, чем вызвал еще более сконфуженную реакцию у Анатолича.
Напомним, недавно Виктор Павлик откровенно рассказал, как справляется с болью после потери сына. Артист признался, что между ними до сих пор остается особая связь, несмотря на годы печали.