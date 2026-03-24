Павлик вступился за жену после ее унижений на его концерте: в дело вмешалась Полякова

Виктор Павлик с женой, Оля Полякова

Скандал вокруг юбилейного концерта Виктора Павлика во Дворце «Украина» не утихает.

На этот раз заявление сделал сам артист. После резонансных сообщений его жены Екатерины Репьяховой, где она обвинила организаторов в давлении и агрессии, певец вышел на связь с публикой. Павлик в Instagram поблагодарил за возможность провести концерт на престижной площадке, однако отметил, что условия во время выступления были неприемлемыми.

«21 марта в Национальном дворце искусств „Украина“ состоялся мой юбилейный концерт. Хочу отметить: Дворец „Украина“ действительно выступил инициатором этого концерта и провел большую организационную работу. Я это ценю и благодарен за вклад в подготовку события. Но это не может быть оправданием тем вещам, которые происходили во время концерта. Во время выступления были созданы неприемлемые условия для работы артиста», — подчеркнул Павлик.

К тому же артист открыто встал на защиту своей жены, которую, по его словам, унижали за кулисами. Отдельно певец прокомментировал ситуацию с якобы необходимостью медицинского вмешательства прямо во время шоу — адреналином, который ему хотели уколоть в связки. Он заверил, что чувствовал себя хорошо и не имел никаких проблем с голосом или самочувствием, которые могли бы оправдать такие действия.

Заявление Виктора Павлика / © instagram.com/viktorpavlik

«Концерт был остановлен без всяких объективных оснований. Я чувствовал себя хорошо, находился в рабочей форме, пел уверенно и не имел никакого физического дискомфорта, который мог бы быть причиной для остановки выступления. После этого ситуация вышла за пределы профессиональной этики. Произошло публичное унижение, психологическое давление и недопустимые высказывания, в частности в сторону моей жены», — добавил артист.

В то же время он поддержал позицию Екатерины не замалчивать инцидент и призвал к открытому обсуждению подобных ситуаций в профессиональной среде. Певец подчеркнул, что уважение к артисту и его команде должно быть базовым принципом любого сотрудничества.

Между тем сама Репяхова опубликовала в сторис доказательства конфликта, где успела зафиксировать агрессивное поведение и нецензурную лексику в ее адрес от продюсера Сергея Пермана. Она продолжает настаивать на ответственности организаторов.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Впрочем, ситуация получила неожиданное развитие после реакции Оли Поляковой. Певица поддержала тогдашнее решение уколоть Виктору Павлику адреналин. Она ответила на сторис катерины и заверила, что якобы таким образом организаторы хотели правильно поступить, потому что, мол, «это единственный способ зазвучать».

Напомним, недавно певица Анна Завальская также вмешалась в громкий скандал. Она объяснила действия организаторов, среди которых был ее муж. Однако сама Екатерина Репьяхова опровергла ее слова.