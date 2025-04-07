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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
965
Время на прочтение
1 мин

Павлу Зиброву подняли пенсию: сколько денег получает певец сейчас

Артист рассекретил, на что ему хватает этих денег.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Павел Зибров

Павел Зибров

Народный артист Украины Павел Зибров назвал новую сумму пенсии после ее индексации.

Исполнитель, который недавно заявлял о несправедливости выплат пенсии, сообщил об изменениях в лучшую сторону. Так, с недавних пор Павел Николаевич получает увеличенную пенсию — 8400 грн. Певец говорит, что на эту сумму он обслуживает авто. И добавляет, что больше ему некуда вкладывать.

"Пенсию мне подняли. Сейчас уже 8400 грн. Хватает два раза бак заправить, дизель. Я уже накопил дачу, машину, все, что есть в квартире. Уже все есть! Куда тратить деньги. Тем более я молодой пенсионер "заслуженный", — признался Зибров в интервью"Люкс ФМ”.

Павел Зибров

Павел Зибров

Звезда объясняет, что также у него немало собственных запасов, которые помогают ему быть экономнее. В частности, сад, пруд и огород с неплохим урожаем.

"Поскольку я живу в деревне, у меня все свое: самогонный аппарат, самый большой в шоу-бизнесе сад с 60 фруктовыми деревьями, пруд со всякой рыбой, огород с капустой, картофелем… Сколько мне нужно? Консервация тоже есть. На бензин только надо", — поделился артист.

Напомним, недавно Павел Зибров рассекретил имя звезды, которая помогла Ирине Билык начать блестящую карьеру.

Дата публикации
Количество просмотров
965
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