Павлу Зиброву подняли пенсию: сколько денег получает певец сейчас

Павел Зибров

Реклама

Народный артист Украины Павел Зибров назвал новую сумму пенсии после ее индексации.

Исполнитель, который недавно заявлял о несправедливости выплат пенсии, сообщил об изменениях в лучшую сторону. Так, с недавних пор Павел Николаевич получает увеличенную пенсию — 8400 грн. Певец говорит, что на эту сумму он обслуживает авто. И добавляет, что больше ему некуда вкладывать.

"Пенсию мне подняли. Сейчас уже 8400 грн. Хватает два раза бак заправить, дизель. Я уже накопил дачу, машину, все, что есть в квартире. Уже все есть! Куда тратить деньги. Тем более я молодой пенсионер "заслуженный", — признался Зибров в интервью"Люкс ФМ”.

Реклама

Павел Зибров

Звезда объясняет, что также у него немало собственных запасов, которые помогают ему быть экономнее. В частности, сад, пруд и огород с неплохим урожаем.

"Поскольку я живу в деревне, у меня все свое: самогонный аппарат, самый большой в шоу-бизнесе сад с 60 фруктовыми деревьями, пруд со всякой рыбой, огород с капустой, картофелем… Сколько мне нужно? Консервация тоже есть. На бензин только надо", — поделился артист.

Напомним, недавно Павел Зибров рассекретил имя звезды, которая помогла Ирине Билык начать блестящую карьеру.