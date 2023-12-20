Пайпер из "Зачарованных" шокировала, кто действительно выгнал Шеннен Доэрти из сериала

Американская актриса Холли Мэри Комбс впервые рассказала, из-за кого Шеннен Доэрти потеряла роль в культовом сериале 90-х "Зачарованные".

По словам Комбс, сыгравшей ведьму Пайпер, на то, чтобы Доэрти убрали из сериала, повлияла актриса Алисса Милано, сыгравшая младшую сестру Фиби. Об этом Холли Мэри заговорила в новом выпуске подкаста Шеннен Доэрти Let's Be Clear.

Как рассказала актриса, в начале 2000-х она инициировала встречу с продюсером шоу Джонатаном Левином. Комбс хотела для себя прояснить, почему Доэрти уволили из проекта.

"Он сказал: "Мы не хотели – но нас загнали в этот угол – мы, по сути, находимся в таком положении, где или одно, или другое. Нам сказала (Алисса Милано – прим.ред), что либо она либо (Шеннен Догерти – прим.ред), и Алисса пригрозила подать на нас в суд из-за враждебной обстановки на рабочем месте", – рассказала Холли Мэри Комбс.

"Зачарованные" — Алисса Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс / Фото: Getty Images

Продюсер шоу также отметил, что Милано "документировала всякий раз, когда чувствовала себя некомфортно на съемочной площадке". Для Комбс эта информация стала шокирующей. Она не помнит, чтобы между ними были какие-то серьезные ссоры во время съемок.

В свою очередь Доэрти призналась, что ей было больно после того, как ее уволили из сериала. Она год пыталась понять, чем же так обидела Милано:

"Я не помню, чтобы я была грубой с ней на съемочной площадке. Я помню эпизод, где она что-то делала на рождественских каникулах, и они попросили меня поработать с ней над некоторыми вещами, и у меня не было с этим проблем. Я не могла быть еще более доброй и понимающей", – вспомнила Доэрти.

"Зачарованные" — Алисса Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс / Фото: Getty Images

Наконец, Холли Мари Комбс была настолько возмущена ситуацией, что была готова уйти из сериала:

"Это не то шоу, которое я хотела бы делать без Шеннен. Она не хотела это делать без меня. Поэтому я не хочу делать это без нее, и это должно быть вполне понятно", – говорила тогда Комбс.

Но продюсерам удалось уговорить актрису остаться.

Как известно, героиню Шеннен Доэрти Прю убили в финале третьего сезона сериала "Зачарованные". Впоследствии ее заменила актриса Роуз Макгоуэн, которая сыграла Пейдж.

"Зачарованные" — Алисса Милано, Роуз Макгоуэн и Холли Мэри Комбс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в своем подкасте Let's Be Clear Шеннен Доэрти откровенно рассказала, как ее муж изменил ей перед операцией на головном мозге.

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