Геннадий Ветер

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Продюсер Геннадий Ветер отреагировал на скандальные заявления Камалии о его личной жизни и объяснил, почему больше не хочет иметь с ней ничего общего.

Звезда признался, что уже научился не реагировать на подобные высказывания. В то же время, он не скрывает удивления тем, что Камалия публично комментирует подробности его частной жизни. Ветер подверг сомнению осведомленность певицы в этой теме и заявил, что не понимает причин ее внимания к нему. Об этом он рассказал журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наедине с Гламуром» .

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Геннадий Ветер

Более того, певец высказал предположение, что в поведении Камалии есть противоречия. Он также упомянул другие ее публичные заявления, которые, по его мнению, лишь усугубляют непонимание ситуации. В конце концов, артист подчеркнул, что считает эту историю для себя закрытой.

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«Я давно уже научился не реагировать на такие вещи. Смотри, я давно уже научился не реагировать на такие вещи. На самом деле, первое, я не очень понимаю, почему Камалия стала таким экскурсоводом моей личной жизни, что она о нем знает. Во-вторых, я искренне желаю ей найти психиатра, психолога, психоаналитика, потому что у меня складывается впечатление, что у нее какие-то проблемы. Потому что позавчера она сказала, что она никогда не была замужем за Захуром. Извините, идите всю свою жизнь. Во-вторых, завтра она сказала, что она не знает, и эти дочери не ее. А после завтра сказала, что ее мама – инопланетянка. Ну, вопрос уже не ко мне. А там еще какой-то молодой любовник, у него в Португалии тоже есть, очень грустная, непонятная для меня персона, который, я думаю, сам занимается тем, что разводит взрослых людей», — сказал Геннадий.

Геннадий Ветер

Отдельно Ветер прокомментировал ряд других высказываний певицы, упомянутых во время разговора. Он отметил, что не хочет быть частью этой истории и не планирует возвращаться к обсуждению темы.

«Поэтому действительно все. Вопрос для меня этот закрытый. Этой персоны больше нет в жизни. Я желаю всего лучшего, но больше о нем слышать ничего не хочу», — подытожил артист.

Геннадий Ветер

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

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Напомним, Геннадий Ветер объяснил, почему не отказывается от кумовья Каменских с "кистой" и за что критикует Потапа.

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