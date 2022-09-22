Педан о поездке в деоккупированные города Харьковской области: "Почти не осталось населенных пунктов"

Ведущий Александр Педан рассказал, что ехал в деоккупированные населенные пункты с гуманитарной миссией.

В частности, знаменитость рассказала, что привез необходимые вещи для жителей Изюма, Харьковская область. Хотя руководство города и говорило, что ничего не нужно и людям всего хватает, Педан взял на себя инициативу.

Как оказалось, гуманитарная помощь местным нужна. Ведущий призывает помогать жителям освобожденных от оккупантов территорий.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Мы объездили много деоккупированных территорий в Харьковской области. Привезли и раздали в Изюме гуманитарную помощь. Признаюсь, что у меня был когнитивный диссонанс. Накануне мы звонили и пытались выйти на руководство города Изюм, говорили, что у нас есть гуманитарная помощь, спрашивали, куда ее завезти... Нам ответили, что там всего хватает... Все же мы взяли и повезли все сами, раздавали собственными руками, и я увидел то количество людей, которым там необходима помощь... Если у вас есть возможность что-то завезти в Изюм и другие деоккупированные территории, не сомневайтесь. Эта гуманитарная помощь там нужна!" – рассказал ведущий в эфире радио "НВ".

В частности, Педан рассказал, что оккупанты сделали с населенными пунктами Харьковской области. По словам ведущего, российские военные все разбомбили и разграбили. Когда захватчики убегали из области, они не только покидали свою технику, но и забирали с собой награбленное.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Там, к сожалению, почти не осталось населенных пунктов. Их либо разбомбили, либо разворовали. Орки убегали оттуда так: бросали военную технику, патроны, но не забывали нашу бытовую технику. Все мемы до сих пор актуальны! Они забрали ноутбуки, а кабели и зарядки к ним оставляли. Как хотят потом использовать технику без запчастей? Я не понимаю. Также забрали электрочайники, но оставляли к ним подставки. Зачем оно им?" – возмутился Педан.

Напомним, вчера украинцев порадовали и приятные новости. В рамках обмена пленными были освобождены 215 воинов-героев. Среди освобожденных 108 защитников "Азовстали", в том числе и офицеры. В соцсетях украинцы были невероятно счастливы, ведь многих защитников удалось освободить из плена. Знаменитости тоже не остаются в стороне и комментируют это историческое событие.

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