Педан объяснил, почему Ольга Фреймут исчезла с экранов и вернется ли она: "Это сложная история"

Александр Педан и Ольга Фреймут

Украинский ведущий и капитан шоу «Я люблю Украину» Александр Педан объяснил, почему его экс-коллега Ольга Фреймут исчезла с телеэкранов.

Ранее она активно работала ведущей и вела популярные проекты. Однако уже длительное время Ольга Фреймут не появляется на телеэкранах. В интервью Oboz.ua Александр Педан объяснил, что его бывшая коллега сейчас вкладывает силы в другие направления — выпускает книги и ведет различные мероприятия. Что касается причины исчезновения Ольги Фреймут, то, по словам шоумена, это сложная история. Ведущий предполагает, что могли возникнуть проблемы с командой и выбранным форматом дальнейшей деятельности.

«Оля сейчас находит реализацию в других сферах: издает книги, ведет мероприятия. Почему ее нет на телевидении? Это сложная история. Обычно любого артиста создает команда. Возможно, что-то пошло не так в выборе направления или формата. Точно сказать трудно», — говорит ведущий.

Александр Педан также отметил, что Ольга Фреймут еще обязательно вернется на экраны: или на ТВ, или на YouTube. По словам шоумена, она замечательная ведущая и журналистка, которая должна оставаться в профессии. Педан добавил, что для возвращения Ольги Фреймут должна появиться отличная идея и команда.

«Я знаю, что она еще вернется — или на телевидение, или на YouTube. Не факт, что на Олимп, но точно еще покажет нам, потому что она крутая журналистка и ведущая. Просто должна появиться правильная идея, правильная команда и правильное время», — подытожил шоумен.

